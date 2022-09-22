الداخلية تداهم بؤرا إجرامية بأسيوط وتضبط 15 قضية مخدرات

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرة قسمى شرطة (أول وثان أسيوط) بمحافظة أسيوط .. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط عدد (29 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) .. بحوزة (24) متهم لعدد 11 منهم معلومات جنائية.

ونجحت الجهود في ضبط (15) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1.310 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 4.720 كيلو جرام - كمية من مخدر الشابو – كمية من مخدر الأفيون – كمية من مخدر الإستروكس).. بحوزة (17) متهم لعدد 14 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ عدد (1442) حكم قضائى متنوع.