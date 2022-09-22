اليوم السابع
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الخزانة العامة: تصميم العملة الجديدة المتداول لـ "2 جنيه" فوتوشوب مفبرك

الخميس، 22 سبتمبر 2022 11:52 ص
الخزانة العامة: تصميم العملة الجديدة المتداول لـ "2 جنيه" فوتوشوب مفبرك الجنيه - أرشيفية
كتب أحمد يعقوب

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لم يتم حتى الآن عرض التصميمات المقترحة والمفاضلة بينها 

 
 
أكد اللواء حسام خضر رئيس مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، أن التصميم المتداول ببعض مواقع التواصل الاجتماعي للعملة الجديدة فئة «2جنيه» المكتوب فيه باللغة الإنجليزية ما يعني أنها جنيه واحد، مجرد «فوتوشوب» مفبرك ولا يمت للحقيقة أو الواقع بأي صلة. 
 
 
وأوضح أن التصميمات المقترحة للعملة الجديدة فئة «2جنيه» لم يتم عرضها حتى الآن داخل مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة» للمفاضلة بينها، لافتًا إلى أننا نحرص على اختيار التصميم الأنسب، والتدقيق اللغوي للعبارات المكتوبة من خلال الاستعانة بالجهات المعنية بالدولة.

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