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الخارجية الهندية تدعو لوقف القتال الفورى والتسوية السلمية فى أوكرانيا

الخميس، 22 سبتمبر 2022 08:06 م
الخارجية الهندية تدعو لوقف القتال الفورى والتسوية السلمية فى أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
كتب أحمد عرفة

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جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أرندام باجشيان التأكيد على ثبات موقف بلاده إزاء الأزمة الأوكرانية، داعيا إلى وقف فوري للقتال، والتسوية السلمية، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية ردا على سؤال حول التعبئة الجزئية في روسيا: لقد شددت الهند مرارا على الحاجة إلى وقف فوري للقتال والحل عبر الحوار والدبلوماسية، وهذا ما أكده رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي خلال اجتماعه الأخير مع الرئيس الرزسى فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون في سمرقند.

 

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أن موقف الهند كان واضحا ومتسقا مع احترام سيادة البلدان وسلامتها الإقليمية.


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