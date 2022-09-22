الحماية المدنية تحذر من مجموعة عوامل تساعد فى نشوب الحرائق داخل المخازن

حذرت الإدارة العامة للحماية المدنية من مجموعة عوامل تساعد فى نشوب الحرائق داخل المخازن بسبب ارتفاع حرارة الجو، وظهرت بشكل متزايدة الفترة الماضية، نظرًا للعديد من الأسباب، ومنها:
1- إلقاء المهملات والمخلفات وحرقها بالقرب من المخازن.
2- إلقاء مواد التدخين مثل بقايا السجائر وأعواد الثقاب بالقرب من المخازن.
3- السماح بتواجد أى مواد قابلة للاشتعال بالقرب من مبانى التخزين، ولا بد من مراعاة إغلاق أبواب ونوافذ المخازن دائمًا بشكل محكم.
4- التجهيزات والتركيبات الكهربائية ويحدث إصدارات للشرارة الكهربائية بسبب حدوث خلل بالتركيبات الكهربائية بالمخازن ومن السهل اشتعال المواد المتواجدة.
5- وجود أجهزة ميكانيكية تعمل بمحركات بداخل المخازن وترتفع درجة حرارتها كثيرًا.
6- استخدام الأفران بداخل المخازن واللحام أو القطع.
7- أفران الغاز وإهمال إغلاقها بشكل جيد حتى لا يحدث اشتعال للنار بالمكان.
8- التخزين السيئ لكراكيب أو مواد سريعة الاشتعال وتتفاعل مع حرارة الجو وتعد من الأسباب الرئيسية لحدوث حرائق بالمخازن.
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