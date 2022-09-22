وأفاد بيان لوكالة الأنباء المركزية الرسمية الكورية الشمالية - أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أن نائب المدير العام للمكتب العام للمعدات بوزارة الدفاع الكورية الشمالية قال: "لم نقم مطلقا بتصدير أسلحة أو ذخائر إلى روسيا من قبل ولم نخطط لتصديرها".

وفي الوقت نفسه، أكد المسؤول الكوري الشمالي حق بلاده في تطوير الأسلحة وتصديرها، قائلا "تطوير المعدات العسكرية وإنتاجها وامتلاكها وتصديرها واستيرادها يعد حقا قانونيا لدولة ذات سيادة. لم نعترف أبدا بـ"قرار العقوبات" غير القانوني الصادر عن مجلس الأمن ضد كوريا الشمالية، والذي تم وضعه من قبل الولايات المتحدة والقوات الموالية لها".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن روسيا ربما تكون بصدد شراء ملايين الصواريخ وقذائف المدفعية من كوريا الشمالية، وهو ما ينتهك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية.

وفي واشنطن، أفاد مركز أبحاث بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم بأن كوريا الشمالية تستعد لتدشين غواصة جديدة قادرة على إطلاق صواريخ باليستية.

وكشف المركز، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، عن صور للأقمار الصناعية لترسانة سنبو جنوب كوريا على الساحل الشرقي عن وجود ستة مراكب متجمعة حول رصيف قاعة البناء.