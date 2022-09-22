الجيش العراقى: مقتل إرهابيين اثنين من داعش فى جبال حمرين

بغداد (أ ش أ)

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، اليوم الخميس، مقتل ارهابيين اثنين من عصابات "داعش" فى جبال حمرين.

وقال رسول - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - "إنه بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب وبعملية مشتركة مع جهاز المخابرات الوطني العراقي والقوة الجوية، من قتل عُنصرين من عصابات داعش في جبال حمرين".

وأضاف أن العمليات الخاصة نفذت إنزالا جويا ناجحا تمكنوا فيه من اقتحام وكر للإرهابيين وتدميره بشكل كامل، كما تم العثور على أشلاء لعناصر عصابات "داعش" إثر الضربة المباشرة التي نفذتها طائرات القوة الجوية العراقية.