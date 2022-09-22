جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع قمة لجنة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول تغير المناخ، وذلك على هامش انعقاد الاجتماع رفيع المستوى من الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن هذا الاجتماع، الذي انعقد تحت رئاسة الرئيس الجديد لجمهورية كينيا ويليام روتو، ويأتي استعدادًا لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في مصر، يعد فرصة لمناقشة أولويات إفريقيا في سياق المفاوضات التي ستعقد قريبًا في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس.

وفي هذا الصدد، شدد الوزير الجزائري على ضرورة أن تتحدث البلدان الإفريقية بصوت واحد للدعوة إلى تبني موقف مناخي فعال يأخذ في الاعتبار أولويات ومخاوف أفريقيا.

وفي هذا السياق، دعا رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى تعزيز دور الاتحاد الإفريقي من حيث تنسيق الأنشطة التي تقوم بها مختلف الهيئات الإفريقية، والتأكد من أن إفريقيا ستتطور وتؤيد موقفًا مشتركًا قادرًا على توجيه التزامها في قمة شرم الشيخ في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) سيعقد في مصر بشرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل.