الثراء المزيف.. ضبط شخصين لنصبهما على المواطنين بآثار مقلدة فى الفيوم

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

نجحت الداخلية في ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم حيازتهما قطع أثرية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار قيام (شخصين ، مقيمان بدائرة مركز شرطة الفيوم) بممارسة نشاط إجرامى للنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بحيازتهما لقطع أثرية ورغبتهما فى بيعها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما عدد من القطع المستخدمة فى نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.