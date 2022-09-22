"التنمية المستدامة والمتاحف الخضراء" محاضرة بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار ومركز زاهى حواس للمصريات، محاضرة عبر الإنترنت بعنوان: "التنمية المستدامة والمتاحف الخضراء، المتحف المصرى الكبير نموذجًا"، يلقيها كل من محمود عزالدين؛ مدرب معتمد بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور طارق محمود عطية؛ أستاذ هندسة التشييد وإدارة المشروعات بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.

وتُبث المحاضرة اليوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2022، الساعة 1 ظهرًا، عبر صفحة متحف الآثار على فيسبوك.

تُلقى المحاضرة الضوء على مفهوم التنمية بوجه عام والتنمية المستدامة بوجه خاص، ولماذا يتجه العالم للتنمية المستدامة؟ وما الهدف منها ومعرفة أبعادها؟ بالإضافة إلى التعرف على أنواع المتاحف المختلفة والتى من بينها المتاحف الخضراء، ولماذا تم اعتماد المتحف المصرى الكبير كأول متحف أخضر فى مصر؟.