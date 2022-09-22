اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 سبتمبر 2022 08:34 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"التنمية المستدامة والمتاحف الخضراء" محاضرة بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

الخميس، 22 سبتمبر 2022 08:00 ص
"التنمية المستدامة والمتاحف الخضراء" محاضرة بمكتبة الإسكندرية.. اليوم مكتبة الإسكندرية
الإسكندرية- جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار ومركز زاهى حواس للمصريات، محاضرة عبر الإنترنت بعنوان: "التنمية المستدامة والمتاحف الخضراء، المتحف المصرى الكبير نموذجًا"، يلقيها كل من محمود عزالدين؛ مدرب معتمد بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور طارق محمود عطية؛ أستاذ هندسة التشييد وإدارة المشروعات بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.

وتُبث المحاضرة اليوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2022، الساعة 1 ظهرًا، عبر صفحة متحف الآثار على فيسبوك.

تُلقى المحاضرة الضوء على مفهوم التنمية بوجه عام والتنمية المستدامة بوجه خاص، ولماذا يتجه العالم للتنمية المستدامة؟ وما الهدف منها ومعرفة أبعادها؟ بالإضافة إلى التعرف على أنواع المتاحف المختلفة والتى من بينها المتاحف الخضراء، ولماذا تم اعتماد المتحف المصرى الكبير كأول متحف أخضر فى مصر؟.

 

302251-IMG-20220921-WA0004

الاسكندرية

مكتبة الإسكندرية

التنمية المستدامة

المتاحف الخضراء



الموضوعات المتعلقة

حسام بدراوى: الحوار الوطنى يهدف إلى التوجه نحو التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 12:00 ص

مسار إدارة الحوار الوطنى يسير بخطى فعالة.. يهدف للتوجه نحو التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.. سياسيون يؤكدون: اختيار مقررى اللجان نقطة بداية حقيقية لانطلاقة قوية.. ومشاركة الشباب مبشرة

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 02:00 ص

رئيس منتدى التنمية المستدامة عن تعاون ميرسك: سيوفر الآلاف من فرص العمل

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 10:46 م

وفد نقابة المهندسين يشارك في المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 04:04 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة