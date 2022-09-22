التنمية المحلية تختتم البرنامج التدريبى الأول لنواب المحافظين بالصعيد.. صور

كتب على عبد الرحمن

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ختام الحزمة التدريبية الأولى من البرنامج التدريبي لتعميم الممارسات الجيدة المطبقة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والخاصة بمهارات الإدارة والتغيير، الذي يستهدف نواب محافظي محافظات الصعيد، وشارك في البرنامج التدريبى الذى استمر لمدة أربعة أيام بمقر وزارة التنمية المحلية 11 من نواب محافظي بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد، ونفذ التدريب من خلال اتحاد البلديات الهولندي VNG بوصفه استشاري دعم تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي ينفذ بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي وذلك بمشاركة "جيريت يان شيب" المشرف الإقليمى على أنشطة اتحاد البلديات الهولندية بمصر ، وأميرة الصيرفى مدير المكتب الدائم لإتحاد البلديات الهولندية بمصر.

وقال وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار تنفيذ تكليف رئيس الجمهورية بشأن تعميم الممارسات الجيدة التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج وذلك خلال 3 سنوات ، وضمن الخطة الموضوعة لهذا الغرض والتي أقرها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة تسيير البرنامج .

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الوزارة تعمل حالياً على التجهيز لإطلاق الحزمة التدريبية الثانية من البرنامج التدريبى خلال شهر نوفمبر القادم والخاصة بالتخطيط والمتابعة ومشاركة المواطنين ، مؤكداً على الاهتمام الذى توليه الوزارة لتنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بتعميم الممارسات الجيدة للبرنامج بمحافظات الصعيد.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن خطة تعميم ممارسات البرنامج والتي كلفت القيادة السياسية نحو تنفيذها، تتضمن سبع مجالات رئيسية وهي التخطيط المحلي المتكامل، وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية بمشروعات الإدارة المحلية، الممارسات المطورة في تنفيذ ومتابعة المشروعات، وإدارة الأصول وربطها بالصيانة والتشغيل والتنمية الاقتصادية المحلية والآليات المؤسسية وإعداد الموازنة وفق مؤشرات الأداء والتقدم المحرز بالمحافظات.

وقال اللواء هشام آمنة إن الحزمة التدريبية الأول من البرنامج لنواب المحافظين ركزت على تعزيز دورهم في قيادة عملية التغيير التي ستتطلبها خطة تعميم الممارسات وإكسابهم مهارات إدارة التغيير والإدارة بالنتائج وإدارة بيئة العمل والإدارة الاستراتيجية حيث سيقود نواب المحافظين الاجراءات والترتيبات المؤسسية والتنظيمية المطلوبة تحت إشراف وبتوجيه المحافظين .

وأكد وزير التنمية المحلية أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعمل على تحقيق أهداف التنمية المتكاملة فضلاً عن البدء في تعميم تطبيق نماذج متطورة لنظم عمل الإدارة المحلية قام البرنامج بتصميمها وتنفيذها، بشهادة عدد من المؤسسات الدولية بنجاح البرنامج في إحداث تغيير شامل في ملامح الوضع التنموي اقتصاديا واجتماعيا لدفع عجلة التنمية في المناطق الأكثر احتياجًا بصعيد مصر، واعتباره نموذج تنموي قابل للتكرار بمحافظات الصعيد .

وأشاد اللواء هشام آمنة بمستوى التعاون القائم بين الوزارة و اتحاد البلديات الهولندي ووكالة التعاون الدولى للاتحاد VNG إنترناشيونال -أحد أقدم وأقوى اتحادات الحكومات المحلية على مستوي العالم- لتأهيل وتدريب الكوادر المحلية بعدد من المحافظات وتنفيذ مشروع دعم الإصلاح الإدارى والتنمية المحلية .

وفى ختام البرنامج أشاد نواب المحافظين بالمحتوي التدريبي الذى حصلوا عليه في الحزمة التدريبية الأول من البرنامج ، كما قدموا الشكر الى الرئيس عبدالفتاح السيسى على اهتمامه بتوفير البرامج التدريبية لنواب المحافظين وجميع كوادر الإدارة المحلية بما يدعم تنفيذ خطط الدولة في كافة المجالات .

ومن جانبه أعرب بلال حبش نائب محافظ بني سويف عن سعادته للمشاركة في البرنامج التدريبي الخاص بنواب المحافظين والذي تم بتكليف رئاسي من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من الوزارات وعلي رأسهم وزارة التنمية المحلية لتدريب القيادات والكوادر المسئولة عن ملفات التغيير بالمحافظات، ، مضيفاً أن البرنامج التدريبى ناتج عن اهتمام الدولة بتنمية محافظات الصعيد من خلال تنفيذ العديد من المشروعات مروراً بتحقيق التنمية الاقتصادية وحل المشكلات مثل مشكلة البنية التحتية بالاضافة إلي الإصلاح الإداري للهيكل الإداري للدولة ، لافتاً إلى حرص الدولة علي أن يكون هناك تنسيق بين السياسات التي تتم من خلال الحكومة المركزية ويتم تنفيذها علي أرض الدولة وهذا الدور الذي تقوم به المحافظات من خلال تواجد السادة المحافظين ونوابهم .

ووجه بلال حبش الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وجميع العاملين بالوزارة والقائمين علي هذا البرنامج التدريبي علي المجهود الذي تم خلال فترة البرنامج التدريبي والذي يعتبر جرعة تنشيطية معلوماتية كبيرة تم الاستفادة منها من قبل خلال البرنامج التدريبي الذي تم للسادة نواب المحافظين بالأكاديمية الوطنية للتدريب، كما أشاد بالخبراء والمدربين الذين تم الاستعانه بهم من اتحاد البلديات الهولندية ووكالة التعاون الدولى للاتحاد VNG، و الذي يعد من أكبر الكيانات المتخصصة في تطوير الإدارة المحلية بالعالم .

ومن جانبه قال الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا أنه حصل مع زملاءه من نواب محافظات الصعيد على مدار 4 أيام على جرعة تدريبية متميزة تم التعرف خلالها على مفاهيم إدارة التغيير و كيفية تحليل أنماط الإدارة و الموظفين وكيفية التعامل مع مقاومة التغيير ومتى يكون التغيير واجباً وكيفية إحداثه بهدف التحسين من أداء المحافظات وتطوير الهيكل الادارى، وأكد نائب محافظ المنيا أن البرامج التدريبية تساعد في إعداد ثروة بشرية وكوادر محلية وإدارية على دراية ومعرفة عالية و تستطيع ان تنقل هذه المعرفة الى باقى الزملاء فى المحافظات وتم الاتفاق على تنفيذ هذا التدريب على مستوى المحافظات للزملاء بالكوادر المختلفة في العمل المحلى ، وأوضح الدكتور محمد محمود أنه تم العمل فى التدريب على أكثر من موضوع ليكون التدريب تطبيقى مثل التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الادارى بالمحافظة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وهى موضوعات تهم المواطن وتمسه مباشرة واعددنا مجموعة من المشروعات لتطبيقها فى خطة التدريب للعمل عليها لتفعيل التدريب التطبيقى .

كما أعرب نائب محافظ المنيا عن تمنياته بأن يتم تكرار التدريب مرة أخرى من خلال وزارة التنمية المحلية ، وقدم الشكر إلى وزير التنمية المحلية على هذا التدريب الثرى وكل الاحترام والتقدير لهذه المبادرة فدائما ما نقول ان إعداد الثروة البشرية شى ليس هين ولكن تأتى ثمارها بنتائج رائعة فى الكفاءة والفاعلية فى الأداء .

ومن جانبها قدمت الدكتورة حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى و وزير التنمية المحلية على هذا التدريب والاستعانة بخبرات دولية مثل اتحاد البلديات الهولندية والوكالة الدولية للإتحاد الهولندي والتى تعتبر من أكبر الكيانات التخصصة فى تطوير الإدارة المحلية وفكرة التشاركية مع الزملاء نواب محافظات الصعيد ، وأضافت أن البرنامج التدريبي هدف إلى تعليم كل طرق الادارة الحديثة مثل إدارة التغيير والإدارة بالنتائج وإدارة بيئة العمل والتطبيق بشكل عملى على أهم المعوقات التى تواجهنا فى المحافظات ، و قام المتدربين بعمل مشروعات لكيفية التغلب على هذه المعوقات والذى سوف يقوم كل متدرب بعرضه على سيادة المحافظ ليتم تحقيق هذا المشروع فى كل محافظة للارتقاء بخطة التنمية.

من جانبه قال محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر إنه من أهداف البرنامج التدريبى هو إطلاع نواب المحافظين والتنسيق فيما بينهم وبين بيوت الخبرة الدولية بمستجدات وآخر طرق الإدارة الحديثة في مجال التنمية المحلية وطرق معالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهنا على أرض المحافظات ، بالإضافة إلى حل مشكلات المواطنين وتطوير البنية التحتية في ظل وجود المشروعات القومية التي يتم تنفيذها علي أرض المحافظة وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وبرنامج تنمية الصعيد وكافة المشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات الآخرى على أرض المحافظات ، مضيفاً : بالفعل كان هناك بعض النقاط الجديدة التي تم مناقشتها في البرنامج التدريبي للوصول إلى حلول وافكار جديدة خارج الصندوق يمكن عن طريقها المساهمة في حل المشكلات التي كانت تواجهنا مثل مقاومة التغيير وملف المخالفات على الأراضي الزراعية والتواصل الجيد بين المحافظات والمواطنين .

ووجه الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف ، الشكر للسيد وزير التنمية المحليه على تنظيم هذا البرنامج التدريبي الجيد ، وقال أن هذه الجرعة التدريبية تعتبر تنشيطية لسلسلة دورات سابقة تم تنظيمها ، حيث تضمنت التدريب على إدارة التغيير وأنماط الإدارة المختلفة .

وأضاف الدكتور عاصم سلامة أن البرنامج التدريبي كان مفيد للغاية وتم الاستفادة منه بصورة كبيرة فيما يخص تنظيم دولاب العمل بالمحافظة بصورة علمية ، والاستفادة من موادر المحافظات بطريقة علمية وممنهجة ، وأشاد نائب المحافظ بجهود القائمين على البرنامج التدريبي من الجانب الهولندي ، كما طلب من وزارة التنمية المحلية بالمزيد من الدورات والبرامج المكثفة وان تكون في نفس الاتجاه العلمي الذي تم تناوله.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم عن سعادته بالمشاركة في البرنامج التدريبى الذى أعدته وزارة التنمية المحلية بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية لتعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ، وقال عماد أن البرنامج تضمن عدد من المحاور منها وضع الخطط وقياس الآثر لها وتحقيق رضا المواطنين ووضع مؤشرات ومقاييس النجاح في عملية التغير وإدارته بشكل فعال بالإضافة إلى تحقيق رضا المواطنين ومتابعة تنفيذ المشروعات والبرامج القومية وعلى رأسها "حياة كريمة " ، وأشار نائب محافظ الفيوم إلى أن البرنامج بالتأكيد سيعود بالنفع على أرض المحافظات في القريب العاجل للمساهمة في تحسين مستوى الأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطن .

ومن جانبه قال الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا أنه على مدار 4 أيام شارك نواب محافظات الصعيد في البرنامج التدريبي لتعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذى بدأ تطبيقه في محافظتي قنا و سوهاج وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وأوضح نائب المحافظ أن البرنامج يستهدف بناء القدرات والعمل على تنفيذ المشروعات على مجالات البنية التحتية وتحسين أداء العاملين وتحسين جودة الخدمات المقدمه للمواطنين وتحقيق التنمية الاقتصادية في محافظات الصعيد ، ووجه الدكتور حازم عمر الشكر للواء هشام آمنة لاتاحة الفرصة لنواب المحافظين بالصعيد للحوار والنقاش والاستفادة من خبراتهم وتبادلها لتطبيق بعض الأفكار والتجارب على أرض المحافظات الآخرى بما يساهم في النهاية في الحصول على رضا المواطنين وتحقيق الرؤي والبرنامج القومية للدولة .

من جانبها أعربت الدكتورة غادة يحيى أبوزيد نائب محافظ اسوان عن سعادتها بالمشاركة في هذا البرنامج التدريبى المتميز، والذى تضمن العديد من الموضوعات المهمة ومن بينها كيفية إدارة التغيير و التحكم في النتائج للوصول إلى المستهدفات في الوقت المطلوب بنفس النجاح المتوقع، كما أشادت نائبة محافظ أسوان بورش العمل بين نواب المحافظين خلال البرنامج التدريبى والتي شهدت تبادل الخبرات ووضع الخطط والحلول لمشاكل تواجه محافظات الصعيد والتي سيتم تطبيقها على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة .

وأشادت الدكتورة غادة يحيي باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء قدرات قيادات الإدارة المحلية واستجابه اللواء هشام آمنه وزير التنميه المحليه لتوجيه السيد رئيس الجمهورية لتعميم التجربة الناجحة لبرنامج تنمية الصعيد في محافظتى سوهاج و قنا على باقى محافظات الصعيد .

ومن جانبه قال الدكتور أحمد سامى القاضي نائب محافظ سوهاج أن البرنامج التدريبى تم بإشراف اتحاد البلديات الهولندي حيث تم الحصول على حزم من البرامج التدريبية منها إدارة التغيير والإدارة بالنتائج وإدارة بيئة العمل وكان هناك تركيز على النهج التشاركي في اشراك المواطنين في عمليه التنمية بالمحافظات ، وأوضح نائب محافظ سوهاج أن للمواطن دور فى إبداء الرأى الذى سيتم الاستفاده منه فى تحسين الخدمة المقدمة له ، مضيفاً إن هذه البرامج التدريبية التي حصل عليها نواب المحافظين بالصعيد سيتم الاستفادة منها بشكل يخدم عملية التنمية لرؤية مصر 2030 .

وأوضح القاضي ان برامج تنميه صعيد مصر تم تطبيقه في محافظتي سوهاج وقنا وان الأمم المتحدة أشادت بالنجاحات التي تم تحقيقها والتي ترتب عليها خروج محافظه سوهاج بتشكيل مجلس اقتصادي واجتماعي سيتم تطبيقه وتعميمه على مستوى محافظات الصعيد ، لافتاً أنه تم مناقشته هذه الفكرة في البرنامج التدريبي كما أنه تم تبادل الخبرات والأراء بين نواب المحافظين أثناء التدريب والذي سينعكس على الأداء في العمل وتم الخروج بعدة نتائج وأهداف من التدريب منها محور خلق آليه لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ومحور تقييم أداء العاملين و التنمية الاقتصادية.



البرنامج التدريبى



جانب من البرنامج التدريبى