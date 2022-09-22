التنمية الحضرية: تسليم وحدات مشروع مثلث ماسبيرو للسكان خلال أيام

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية، أنه سيتم بدء تسليم وحدات مشروع مثلث ماسبيرو، للسكان الراغبين فى العودة، خلال أيام، قائلا: خلال أيام سيتم تسليم الوحدات السكنية في أبراج السكن البديل، للسكان أصحاب الوحدات العائدين إلى منطقتهم، والهدف الأول للدولة من المشروع، هو الارتقاء بالمواطن المصري.

وأضاف رئيس صندوق التنمية الحضارية، أنه سيتم اجراء قرعة على ارقام الشقق، مشيىا إلى المقصود بالقرعة الخاصة بتوزيع الوحدات السكنية، ضمان شفافية وعلانية التوزيع دون تدخل بشري، لافتًا إلى أنه رغم القرعة المزمع إجرائها، ولكن كل الوحدات السكنية مميزة سواء المطلة على شارع 26 يوليو، أو الوحدات المطلة على المشروع الاستثماري أو النيل والمتحف.

يشار إلى أن منطقة ماسبيرو تقع فى محافظة القاهرة، ويحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبد المنعم رياض من الجهة الجنوبية، ويبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة حوالى 900 م، ويبلغ مسطحها التقريبى حوالى 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة، وتتميز المنطقة بوجود العديد من الاستعمالات المميزة، وأهمها مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مبنى وزارة الخارجية، مبنى دار المعارف، فندق هيلتون رمسيس، والقنصلية الإيطالية، وانطلاقاً من توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات التى تقطن بها، تم البدء فى أعمال تطوير المنطقة المصنفة كمنطقة غير آمنة ذات خطورة من الدرجة الثانية.