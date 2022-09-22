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التعليم العالى: مد التقديم لتسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية حتى 24 سبتمبر

الخميس، 22 سبتمبر 2022 01:10 م
التعليم العالى: مد التقديم لتسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية حتى 24 سبتمبر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي
كتب محمد صبحى

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قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مد فترة التقديم لتسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية)، لتنتهى فى تمام الساعة السابعة من مساء بعد غدٍ السبت الموافق 24 سبتمبر الجارى، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بتسجيل رغباتهم ولإتاحة الفرصة أمام الطلاب الراغبين فى تعديل رغباتهم.

 

ونهيب بأبنائنا الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg، علمًا بأنها ستكون الفرصة الأخيرة، ولن يتم فتح الموقع مرة أخرى أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم أو تعديل ترتيبها.

 

 

 


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