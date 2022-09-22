اليوم السابع
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الخميس، 22 سبتمبر 2022 06:08 ص
أكرم القصاص
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التحقيقات: لص يسرق الشقق السكنية بالشروق نفذ 3 جرائم سابقة بأسلوب كسر الباب

الخميس، 22 سبتمبر 2022 05:00 ص
التحقيقات: لص يسرق الشقق السكنية بالشروق نفذ 3 جرائم سابقة بأسلوب كسر الباب سرقة شقة ـ أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم بسرقة الشقق السكنية فى منطقة الشروق، أقر بإرتكابه عدد ( 3 ) وقائع سرقة سابقة بأسلوب كسر الباب.

 

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة. 

 

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب الشقة محل سكنه، وسرقة (2 جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"- هاتف محمول) من داخلها.

 

بإجراء التحريات والاستعانة بالتقنيات الحديثة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان).

 

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندى أمكن ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب". 

 


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