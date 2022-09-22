التحفظ على 740 ألف علبة سجائر أجنبية قبل تهريبها من ميناء الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة ميناء الإسكندرية، التحفظ علي 1482 كرتونة باجمالي 740 ألف علبة سجائر أجنبية مخبأة داخل الحاوية، قبل تهريبها من خارج البلد والتهرب من دفع القيمه الجمركية التي تقدر بحوالى 49 مليون و 788 ألف جنيه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي مدير أمن ميناء الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الأموال العامة بميناء الاسكندرية، يفيد بورود بلاغ بقيام رجال الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة في الاسكندرية، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من السجائر الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

وبناء على تحريات سرية والتحقق منها بجهاز الفحص بالأشعة من صحة المعلومات مفادها اعتزام شركة م.م، تهريب أصناف محظور دخولها إلى البلاد داخل حاوية مقاس 40 قدم رقم TRHU6677153 ومحرر عنها شهادة جمركية رقم 338483 لسنة 2022 قادمة من إحدى الدول العربية ومتواجده بميناء الدخيلة.

تم ضبط الحاوية وتشكيل لجنة جمركية وبتفتيشها عثر بداخلها علي 1482 كرتونة بعدد 740900 علبة سجائر أجنبية ماركة captain black مخبأة داخل الحاوية، وتقدر قيمة المضبوطات بحوالى 49 مليون و 788 ألف جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي واخطرت النيابة التحقيقات.