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التأمين الصحي بالغربية يستعد للكشف عن أمراض سوء التغذية لطلاب المدارس

الخميس، 22 سبتمبر 2022 09:43 م
التأمين الصحي بالغربية يستعد للكشف عن أمراض سوء التغذية لطلاب المدارس جانب من التدريب
الغربية عادل ضرة

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أكد الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، التنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وعقد برامج تدريبية فى الفترة من 19 حتي 20 مارس 2022 لتدريب جميع فرق العمل بمبادرة الأنيميا والسمنة والتقزم على الطريقة المثلى لأخذ القياسات الجسمانية، وكيفية استخدام أجهزة قياس الهيموجلوبين.

كما تم استكمال التدريب على معايير مكافحة العدوى وكيفية اتباعها، وذلك للتأكد من دقة القياسات والالتزام الكامل بالمعايير، وذلك بحضور منسقي المبادرة من مديرية الشئون الصحية والتأمين الصحي بالفرع.

يأتي ذلك في إطار خطة الفرع للإستعداد لبدء الحملة عن العام الدراسي 2022 / 2023 لطلبة المدارس.

 

 


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