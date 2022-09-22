البيان الختامي لصيغة ميونخ: حل الصراع الإسرائيلي الفلسطينى على أساس حل الدولتين

أحمد جمعة

اجتمع وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن في نيويورك اليوم بحضور ضيوف خاصين جوزيب بوريل ، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، والمنسق الخاص للأمم المتحدة للشرق الأوسط. عملية السلام ، تور ويسنلاند، للتشاور وتنسيق سياساتهم بهدف دفع عملية السلام في الشرق الأوسط نحو سلام عادل وشامل ودائم على أساس حل الدولتين.

بعد اجتماعاتهم في ميونيخ في 15 فبراير 2020 ، وفي عمان في 24 سبتمبر 2020 ، وفي القاهرة في 11 يناير 2021 ، وفي باريس في 11 مارس 2021 ، وفي ميونيخ في 19 فبراير 2022 ، ذكر الوزراء بالتزامهم المشترك بنظام دولي متعدد الأطراف قائم على القواعد كأساس للسلام والأمن والتنمية. كما نؤكد على الضرورة الملحة لمواجهة أي جهود لتقويضها.

وأكد البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية صيغة ميونخ أن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين لا غنى عنه لتحقيق سلام شامل في المنطقة، مشددين على التزامهم التزامًا راسخا بتمكين ودعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط على أساس القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمعايير المتفق عليها ، بما في ذلك مبادرة السلام العربية.

شدد المجتمعون على أن حل الدولتين المتفاوض عليه فقط على أساس خطوط 4 يونيو 1967 ، وبما يتفق مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ، يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة وقابلة للحياة تعيش جنبًا إلى جنب بسلام وأمن مع إسرائيل ، يمكن تحقيق التطلعات المشروعة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأشار المجتمعون إلى الضرورة الملحة لاستئناف المفاوضات المباشرة والجادة والهادفة والفعالة بين الطرفين في أقرب وقت ممكن. في غياب مثل هذه المفاوضات ، مؤكدين على أهمية خلق آفاق سياسية واقتصادية بشكل عاجل ، من أجل الحفاظ على آفاق حل الدولتين ، بما في ذلك من خلال استكشاف إمكانية اتباع نهج إقليمي شامل تجاه السلام. ونشجع على اتخاذ المزيد من تدابير بناء الثقة المتبادلة على أساس الالتزامات المتبادلة ، بهدف تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني ، مع مراعاة الأثر الإيجابي للظروف الاقتصادية الأفضل على الأمن.

شدد المجتمعون على ضرورة الوقف الفوري والكامل لجميع الأعمال الانفرادية وأعمال العنف ضد المدنيين والضغط على المجتمع المدني وجميع أعمال الاستفزاز والتحريض، مؤكدين التزام جميع الأطراف باحترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. وضمان أن يتمكن المدنيون من العيش في سلام وأمن وكرامة. نأسف لارتفاع عدد المدنيين الذين قتلوا في الأسابيع والأشهر الأخيرة ، بما في ذلك عدد من الأطفال والنساء ، ونشدد على ضرورة ضمان وإعطاء الأولوية لحمايتهم.

وشدد المجتمعون على ضرورة الامتناع عن جميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض جدوى حل الدولتين وآفاق السلام العادل والدائم ، مؤكدين على أهمية احترام والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة وتواصلها وسلامتها. الأراضي ، بما في ذلك القدس الشرقية. وهذا يشمل ضرورة الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية ، ومصادرة الأراضي وإجلاء الفلسطينيين من منازلهم ، في انتهاك للقانون الدولي.

وفي هذا السياق نكرر قلقنا الخاص بشأن إخلاء سكان منطقة "مسافر يطا" ، ونؤكد على احترام حقوق سكان حي الشيخ جراح وسلوان فيما يتعلق بمنازلهم.

أعرب الوزراء عن قلقهم إزاء التصعيد الأخير في القدس مؤكدين على أهمية احترام ودعم الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس، مذكرين في هذا الصدد أهمية الوصاية الهاشمية على المشاعر المقدسة في القدس. أيضًا ، ولا يجوز أبدًا استخدام الأعياد الدينية لأغراض سياسية.

وذكر المجتمعون بضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لإحداث تغيير جذري في الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في قطاع غزة ، مشيدين بالدور المهم الذي تقوم به مصر واليونسكو في جهود وقف جولة التصعيد الأخيرة في قطاع غزة. وحول غزة والدعوة إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار من قبل جميع الأطراف.

أعاد المجتمعون التأكيد على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) في تقديم المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية وضرورة تزويدها بالدعم السياسي والمالي للوفاء بولايتها من الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل تجديدها بحلول نهاية هذا العام، مرحبين بالاجتماع الوزاري على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ، والذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة السويد ، لمناقشة التداعيات الجسيمة لحقوق الإنسان ، والتنمية ، والسياسة ، والأمنية. أزمة الأونروا المالية.

وأشار المجتمعون لمواصلتهم العمل مع جميع الأطراف لخلق آفاق واقعية لاستئناف عملية سياسية ذات مصداقية للبحث عن خيارات للتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين في هذا الصدد، مؤكدين أن تحقيق سلام عادل ودائم هدف استراتيجي يصب في مصلحة جميع الأطراف ومفتاح للأمن والاستقرار في المنطقة.