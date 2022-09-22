البورصة: تنفيذ صفقة على شركة لاند مارك للاستثمار العقاري بقيمة 10 ملايين جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة لاند مارك للاستثمار العقاري والسياحي بحجم تداول مليون سهم بقيمة 10 ملاين جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة ان باي لخدمات الدفع الإلكتروني بحجم تداول 90 ألف سهم بقيمة 2.25 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة 1.2 مليون سهم بقيمة 18.4 مليون جنيه.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 580 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 687.401 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 398.8 مليون ورقة مالية بقيمة 821.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 40.3 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.62% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7%، والعرب على 7.38%، واستحوذت المؤسسات على 20.11% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.88%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 2.8 مليون جنيه، 73 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 46.5 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 316 ألف جنيه، 25.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 9933 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1900 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 12213 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 4019 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 2192 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3127 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 3447 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1208 نقطة.