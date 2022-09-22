وأكدت وزارة الخارجية البحرينية - وفق ما أوردته وكالة أنباء البحرين - تقدير مملكة البحرين واعتزازها بنجاح جهود وساطة المملكة العربية السعودية في الإفراج عن الأسرى بالتعاون مع حكومتي روسيا وأوكرانيا، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم، باعتبارها واحدة من المبادرات الدبلوماسية والإنسانية الرائدة للأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الحرص على تسوية النزاعات الإقليمية والدولية بالوسائل الدبلوماسية، ودعم جهود السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي، ومساندة الهدنة الإنسانية في الجمهورية اليمنية، وتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للعديد من البلدان حول العالم.

وعبرت وزارة الخارجية البحرينية عن أملها في أن تشكل هذه المبادرة الإنسانية الحكيمة نقلة نوعية في إنجاح المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وإنهاء الحرب ووقف تداعياتها الإنسانية، وتعزيز الأمن والسلام الدوليين، لاسيما في ظل التقدير العالمي للدبلوماسية السعودية الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وما تتمتع به المملكة من ثقل سياسي واقتصادي وأمني عالمي، ودورها القيادي والمحوري في حل النزاعات الإقليمية والدولية، وإرساء قيم السلام والتسامح والاعتدال، ومكانتها المرموقة على مر التاريخ في محيطها العربي والإسلامي والدولي، وتأكيد حضورها الدولي المميز بقيادتها لمجموعة العشرين منذ عامين بحكمة واقتدار.

