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الإحصاء: 21 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين فى الخليج خلال 2021

الخميس، 22 سبتمبر 2022 09:27 ص
الإحصاء: 21 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين فى الخليج خلال 2021 البنك المركزى - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور تحويلات المصريين العاملين بالخارج بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهدت ارتفاع إجمالي التحويلات لتسجل 20.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021، بينما كانت نحو 18.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة زيادة بلغت نحو 11.1%.

وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء، قائمة الدول الأعلى تسجيلا لتحويلات المصريين خلال تلك الفترة، وجاءت المملكة العربية السعودية في صدارة الترتيب وبلغت قيمة تحويلات العاملين بها نحو 11.2 مليار دولار، خلال العام المالي 2020/2021، يليها الكويت بقيمة 4.4 مليار دولار، ثم الإمارات بقيمة 3.4 مليار دولار، ثم قطر بقيمة 1.5 مليار دولار، ثم سلطة عُمان بقيمة 162 مليون دولار، وأخيراً البحرين بقيمة 104.1 مليون دولار.

وأوضحت بيانات جهاز الإحصاء، أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية ارتفعت إلى 11.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021، مقابل 9.6 مليار  دولار خلال العام المالي السابق له 2019/2020 بنسبة زيادة بلغت 17%، بينما بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر 18.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021، مقابل 17.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة زيادة بلغت 4.9%.

وارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بسلطنة عمان إلى 162 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021، مقابل 160.4 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة زيادة بلغت 1%.

وبالنسبة لدولة الإمارات فقد ارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين  إلى 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021، مقابل 3.4 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة زيادة بلغت 1.4%، وارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن إلى 774.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021، مقابل 678.5 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة زيادة بلغت 14.1%.

وفي قطر سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقطر زيادة إلى 1.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021، مقابل 1.3 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة ارتفاع بلغت 14.3%.

 

وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدول مجلس التعاون الخليجي 4.7 مليون مصري طبقاً لتقديرات البعثة حتى نهاية 2020.


تحويلات المصريين

اخبار الاقتصاد

جهاز الإحصاء

العاملين فى الخليج



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