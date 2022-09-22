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الأوقاف تطلق غدا قافلة دعوية بالبحيرة بالتعاون مع الأزهر

الخميس، 22 سبتمبر 2022 11:18 ص
الأوقاف تطلق غدا قافلة دعوية بالبحيرة بالتعاون مع الأزهر وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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تطلق وزارة الأوقاف ، بالتعاون مع الأزهر الشريف غدا الجمعة، قافلة دعوية إلى محافظة البحيرة، تضم (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع:" أهل الاستجابة في القرآن والسنة ".

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم ، إن القافلة في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

فى سياق متصل يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة غدا ، تحت عنوان "أهل الاستجابة في القرآن والسنة"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، في وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، مع الالتزام بأن يكون وقت الخطبتين الأولى والثانية فى حدود 10 دقائق.


قافلة دعوية

الأوقاف

خطبة الجمعة اليوم

أهل الاستجابة في القرآن والسنة

الأوقاف اون لاين



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