الأوقاف تبدأ فعاليات الأسبوع الثقافى الثانى بالأقصر من مسجد أبو الحجاج السبت

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه للمرة الثانية تم اعتماد الأسبوع الثقافى بالمديرية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة لنشر العلم النافع فى ربوع مصر.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه قامت وزارة الأوقاف باعتماد الأسبوع الثقافي الثاني بالمديرية فى مسجد العارف بالله أبو الحجاج بمدينة الأقصر، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 2022/9/24 ولمدة خمسة أيام، موجهاً خالص الشكر والتقدير لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون فى سبيل إنجاز هذا الأمر.

كما أكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود، إنه قررت الوزارة اعتماد 4 مجالس إقراء جديدة بالمديرية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لنشر العلم النافع فى ربوع مصر، حيث أنه تلقت المديرية إعتماد من وزارة الأوقاف لعدد 4 مجالس إقراء جديدة بالمديرية، وبذلك بلغ عدد مجالس الإقراء بالمديرية إلى 5 مجالس، موضحاً أنه إنطلقت أولى جلسات مجلس الإقراء الأول بمسجد النور بمدينة طيبة، حيث حاضر فيها فضيلة الدكتور حسن السيد محمد ياسين الأستاذ بكلية البنات الأزهرية بطيبة، وبحضور فضيلة الشيخ ناصر سيد أحمد شرقاوى رئيس قسم الإرشاد بالمديرية، وقيادات الدعوة بإدارة أوقاف الزينية، وبعض الأئمة ورواد المسجد.



