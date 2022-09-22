اليوم السابع
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الأكاديمية الطبية العسكرية توقع بروتوكول تطوير التعليم والتدريب الطبى

الخميس، 22 سبتمبر 2022 02:06 م
الأكاديمية الطبية العسكرية توقع بروتوكول تطوير التعليم والتدريب الطبى توقيع البروتوكول
كتب زكى القاضى

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وقعت الأكاديمية الطبية العسكرية بروتوكول تعاون مع شركة ميدى تراين إيجيبت لتطوير أساليب التعليم والتدريب الطبى طبقا للمعايير المقررة والمعتمدة من قبل المعهد الأمريكى للصحة والسلامة وكلية الجراحين الأمريكية والجمعية الأمريكية للمسعفين والطوارئ .
 
يتضمن البروتوكول تنظيم عدد من الدورات التدريبية المعتمدة والمحاضرات العلمية وورش العمل باستخدام أحدث الوسائل التعليمية، فضلاً عن تبادل الخبرات الطبية وتطوير الآداء فى مختلف المجالات الطبية .
 
وأعرب الأستاذ الدكتور عبدالحكيم طلعت الخولى المدير التنفيذى لشركة ميدى تراين إيجيبت عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الذى يعزز من الشراكة الطبية مع الأكاديمية فى مجالات التعليم والتدريب الطبى .
 
من جانبه، أكد اللواء طبيب أمين فؤاد شاكر رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، على أهمية هذا البروتوكول فى تطوير المنظومات والبرامج التعليمية والتدريبية داخل الأكاديمية .
 
يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد تأهيل الكوادر الطبية من العسكريين والمدنين بالتعاون مع كبرى المؤسسات والجهات الطبية الدولية .
 
 

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