الأرصاد: ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس ارتفاعا مؤقتا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح بين 2: 3 درجات، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد أتربة عالقة ونشاط رياح ليلا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، مع وجود فرص أمطار خفيفة بنسب حدوث ضعيفة على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 26.