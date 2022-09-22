الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة اليوم مؤقت.. والعظمى بالقاهرة تصل 35 درجة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة نسبيًا اليوم بسبب رياح جنوبية غربية على إثر مرور منخفض سطحى.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن ارتفاع الحرارة يكون ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح بين 2: 3 درجات، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجوب سيناء وجنوب البلاد ، حار رطب على السواحل الشمالية ، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد أتربة عالقة ونشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة، مع وجود فرص أمطار خفيفة بنسب حدوث ضعيفة على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس : القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة.