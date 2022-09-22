افتتاح بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بكفر الشيخ بمشاركة 1700 لاعب

كفر الشيخ - محمد سليمان

افتتح الكابتن محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بطولة الجمهورية التنشيطية المقامة بمحافظة كفر الشيخ، لأول مرة على أرض المحافظة، بمشاركة أكثر من 1700 لاعب من مختلف محافظات مصر، لجميع المراحل السنية من الجنسين.

جاء افتتاح بطولة الجمهورية التنشيطية، بحضور مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة، أمين الزعبلاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد الدكتور وحيد صبحي، رئيس مجلس إدارة منطقة كفرالشيخ للكاراتيه، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الدكتور محمد غازي، الدكتور أحمد سليم، محمد حنتيره، الدكتور عصام يوسف المدير التنفيذي للمنطقة ومدربى الكاراتيه.

كما قام رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، ووكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ بافتتاح المقر الإداري الجديد لمنطقة كفر الشيخ للكاراتيه بحضور الوفد المرافق لهما وكابتن أحمد الحايس، عضو اللجنة الفنية والإعلام بمنطقة كفر الشيخ .

وفى سياق متصل، استقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، الكابتن محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه والدكتور وحيد صبحي، رئيس مجلس إدارة منطقة كفر الشيخ والوفد المرافق صباح اليوم بديوان عام المديرية بحضور مصطفى غريب وكيل المديرية للرياضة و عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للشباب وقام رئيس الإتحاد المصري للكاراتيه بإهداء درع الاتحاد لوكيل وزارة الشباب بمناسبة افتتاح البطولة للمرة الأولى في المحافظة.

من جانبه، أعرب وكيل الشباب والرياضة عن امتنانه لزيارة رئيس الاتحاد ونائبه ورئيس مجلس إدارة منطقة الكاراتيه بكفر الشيخ والوفد المرافق لهم ، معربا عن سعادته بافتتاح البطولة لأول مرة على أرض المحافظة متمنياً استمرار دعم الاتحاد المصري للعبة لأبطال الكاراتيه بكفر الشيخ من أبناء مراكز الشباب والأندية الرياضية.



افتتاح دورة الكاراتيه



جانب من افتتاح الدورة