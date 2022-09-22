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اعرف تفاصيل غلق نفق القطامية والتحويلات المرورية فى 6 نقاط.. إنفوجراف

الخميس، 22 سبتمبر 2022 04:00 م
اعرف تفاصيل غلق نفق القطامية والتحويلات المرورية فى 6 نقاط.. إنفوجراف تفاصيل غلق نفق القطامية والتحويلات المرورية فى نقاط
كتب عبد الرحمن سيد

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تجري الإدارة العامة لمرور القاهرة، أعمال تطوير محور الخمسين بمنطقة زهراء المعادى بالقاهرة ونلخص تلك الأعمال في النقاط التالية:
 
-الأعمال تستلزم غلق نفق القطامية أسفل طريق العين السخنة لمدة 4 أشهر
 
- الأعمال ضمن أعمال ازدواج وتوسعة نفق القطامية
 
-إجراء التحويلات المرورية منعا لزحام السيارات
 
- التحويلة ستكوم للقادم من العين السخنة تجاه القاهرة تحويل حركة المركبات يميناً للمنزل المستحدث والصعود مرة أخرى من المطلع المستحدث المقابل والمؤدى إلى طريق القاهرة/العين السخنة إتجاه القاهرة(كوبرى محمد فوزى).
 
- الإدارة العامة لمرور القاهرة عينت الخدمات المرورية أعلي الطريق 
 
- التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة ، لضمان أمن وسلامة المواطنين.
 
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ادارة المرور

نفق القطامية

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