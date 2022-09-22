اعرف تفاصيل غلق نفق القطامية والتحويلات المرورية فى 6 نقاط.. إنفوجراف

كتب عبد الرحمن سيد

تجري الإدارة العامة لمرور القاهرة، أعمال تطوير محور الخمسين بمنطقة زهراء المعادى بالقاهرة ونلخص تلك الأعمال في النقاط التالية:

-الأعمال تستلزم غلق نفق القطامية أسفل طريق العين السخنة لمدة 4 أشهر

- الأعمال ضمن أعمال ازدواج وتوسعة نفق القطامية

-إجراء التحويلات المرورية منعا لزحام السيارات

- التحويلة ستكوم للقادم من العين السخنة تجاه القاهرة تحويل حركة المركبات يميناً للمنزل المستحدث والصعود مرة أخرى من المطلع المستحدث المقابل والمؤدى إلى طريق القاهرة/العين السخنة إتجاه القاهرة(كوبرى محمد فوزى).

- الإدارة العامة لمرور القاهرة عينت الخدمات المرورية أعلي الطريق

- التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة ، لضمان أمن وسلامة المواطنين.