اليوم السابع
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استئناف أعمال التطوير بشوارع المخزن وعمار بالعمرانية الشرقية

الخميس، 22 سبتمبر 2022 10:14 ص
استئناف أعمال التطوير بشوارع المخزن وعمار بالعمرانية الشرقية أعمال التطوير
كتبت - مرام محمد

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واصل حى العمرانية، أعمال التوسعة والتطوير بشوارع المخزن وعمار من شارع خاتم المرسلين، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشأن استكمال أعمال التوسعة والتطوير بالشوارع الرئيسية والفرعية داخل نطاق الحى.

وتشمل أعمال التطوير، رفع المخلفات الصلبة اثر قشط طبقة الطريق المتهالكة والتجريد تمهيدا للرصف، وذلك بمتابعة سمير عويضة رئيس حى العمرانية والإدارات المعنية.

وتشهد محافظة الجيزة تطوير ما يقرب من 475 طريق بتكلفة 1,5 مليار جنيه، مما حقق طفرة تنموية هائلة في مجال تطوير ورفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق والمحاور المرورية، حيث شملت المشاريع، تطوير عدد من شوارع المحافظة ما بين رئيسية ورصف الشوارع وتوسعاتها وتركيب أعمدة إنارة وتطوير الجزر الوسطى ورفع كفاءة أرصفه المشاة وتركيب بلاط انترلوك بالشوارع الجانبية وبالوعات صرف الأمطار.

ويستهدف التطوير خدمة المواطنين وتسيير حركة التنقلات، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، تشمل تحسين البنية التحتية، وبناء مجتمعات عمرانية جديدة، والربط بين الجيزة ومحافظات الجمهورية المصرية، وذلك في إطار التوجيهات العامة للدولة بتطوير شبكة الطرق القومية.

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الجيزة



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