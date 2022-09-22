إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى من بنها للمنصورة.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ وزارة النقل مشروع توسعة طريق بنها إلى المنصورة، من خلال إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى بطول 70 كم بعرض 4 حارات ليكون اتجاه المرور بعد الانتهاء من المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح بواقع 4 حارات ويكون اتجاه البر الغربى من الرياح التوفيقى للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة بواقع 4 حارات.

كما يتم توسعة المسافة من المنصورة حتى دمياط بطول 50 كم وذلك للمساهمة فى رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وذلك ضمن مشروع إنشاء محور طولى مرورى من بنها حتى دمياط لربط طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالطريق الدولى الساحلى بطول 140 كم والذى يشمل 15 كوبرى، وذلك لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر 6 محافظات بالوجه البحرى والدلتا هى (القليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ).

وأنهت وزارة النقل أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق بنها /المنصورة بطول 73 كم وأعمال تنفيذ 5 كبارى علوية على الطريق ( كفر شكر وصهرجت وبشلا وطنامل وأسنيت ) واشتمل مشروع تطوير طريق بنها / المنصورة، على رفع كفاءة وصيانة الطريق وأعمال تأمين سلامة المرور وتشمل تطوير الدورانات للخلف، وإنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى والأجنابز وساهمت الكبارى التى تم إنشائها فى القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذا الطريق الحيوى، وخدمة حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع.