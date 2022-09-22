اليوم السابع
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الخميس، 22 سبتمبر 2022 02:44 م
أكرم القصاص
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إصابة 3 عمال أثناء عملهم فى إزالة كوبرى على ترعة النوبارية بالبحيرة

الخميس، 22 سبتمبر 2022 01:49 م
إصابة 3 عمال أثناء عملهم فى إزالة كوبرى على ترعة النوبارية بالبحيرة إزالة كوبرى على ترعة النوبارية بالبحيرة
البحيرة - فريق المحافظات

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أصيب اليوم الخميس، 3 عمال بجروح وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم أثناء العمل لإزالة أحد الكبارى على ترعة النوبارية بالبحيرة.

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين إصابة 3 عمال أثناء عملهم فى إزالة كوبرى التفتيش البحرى الواقع على ترعة النوبارية إثر انهياره بشكل مفاجئ خلال عمليات إزالته، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

الحادث اثناء ازالة الكوبري
الحادث أثناء إزالة الكوبري

 

الكوبرى
الكوبرى

 

 


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