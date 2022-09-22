اليوم السابع
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إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الإسكندرية الصحراوى

الخميس، 22 سبتمبر 2022 09:48 ص
إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الإسكندرية الصحراوى اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شخص، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق الإسكندرية الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات. 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية في طريق الإسكندرية الصحراوى مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.
 
وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات وتم نقله الي المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.
 

حادث مرورى

اخبار الحوادث

طريق الاسكندرية الصحراوى

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