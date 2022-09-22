إزالة بناء مخالف بالعامرية ثان غرب الإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

شن حى العامرية ثان غرب الإسكندرية، حملات مكبرة لإزالة الإشغالات، وغلق المحال في الموعد المحدد، وذلك وفق تعليمات المهندس محارب هيلع علي مواصلة الحملات، والتي تستهدف إزالة كافة أشكال التعديات والتصدي للبناء المخالف بناطق الحي .

وأعلن حي العامرية ثان برئاسة المهندس محارب هيلع، أن سكرتير عام الحي، ترافقه وحدة الإزالة الفورية، قامت بإيقاف أعمال بناء مخالف بالدور الأول بقرية البنجر 1، وتم إزالته علي الفور، وفك الشدة الخشبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وعلي صعيد آخر، قامت إدارة التطهير بالحي برش وتطهير الوحدة الصحية بمنطقة الكنج مريوط ،طبقا لحملات الحي المكثفة لتطهير الإدارات الحكومية ،والتعليمية والصحية بنطاق حي العامرية ثان .