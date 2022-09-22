اليوم السابع
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الخميس، 22 سبتمبر 2022 01:52 م
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إحالة المتهمين بالتعدى على فتاة المعادى بسبب ركنة سيارة للمحاكمة

الخميس، 22 سبتمبر 2022 01:24 م
إحالة المتهمين بالتعدى على فتاة المعادى بسبب ركنة سيارة للمحاكمة سجن - أرشيفية
كتب كريم صبحى - سليم على

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قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل المتهم بالتعدى بالضرب على فتاة أمام صالة "جيم" بسبب ركنة سيارة بكفالة 2000 جنيه، وإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنح. 
 
استمعت النيابة لأقوال الفتاة التى قالت إنها توجهت لصالة جيم لممارسة الألعاب الرياضية، وفوجئت بشخص يقتحم صالة الجيم للسيدات، بسبب ركنة سيارة المجنى عليها أمام منزلهم، ووجه لها السباب. 
 
وأضافت أنها طلبت منه تغير ملابسها للنزول وتحريك السيارة من أمام منزل المتهمين "أب وأولاده" إلا أنهم حاولوا إتلاف إطار السيارة، واعتدوا على الفتاة بالضرب وأسقطوها أرضا واعتدوا بالضرب على عامل فى صيدلية حاول التدخل لمنع الاعتداء عليها، وتم القبض على الأب وأمرت النيابة بضبط وإحضار بقية المتهمين وإحالتهم للمحاكمة. 

فتاة المعادى

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فتاة البساتين



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