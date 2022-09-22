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أنعام 82 عاما: عندى 4 أبناء مرضى ولولا مبادرات الرئاسة كنت عجزت عن علاجهم

الخميس، 22 سبتمبر 2022 06:00 ص
أنعام 82 عاما: عندى 4 أبناء مرضى ولولا مبادرات الرئاسة كنت عجزت عن علاجهم السيدة أنعام
المنيا - حسن عبد الغفار

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فى كل بيت حكاية لأسرة تغيرت مع مبادرات حياة كريمة التى تحولت من مجرد مشروعات عملاقة إلى تغيير شامل فى حياة المواطنين.

الست أنعام عبد الله التى تبلغ من العمر 82 عاما، تروى حكايتها مع مبادرات الرئيس الصحية للحفاظ على صحة المواطنين، قائلة: "توفى زوجى منذ 30 عاما وترك لى 4 أطفال أصبحوا الآن شباب، لكن أصابهم المرض منهم من هو مصاب بالغدة الدرقية وآخر بالضغط والثالث بالسكر، واحتياجهم للدواء والعلاج كان أمرا ضروريا، فكنت أتكبد المشقه للحصول على الدواء، إلى أن جاءت مبادرات الرئيس الصحية وأصبحت أحصل على علاجهم بالمجا"ن.

وأضافت: "لولا تلك المبادرات ما كنت استطعت استكمال علاجهم، خاصة أن من بين أبنائى يحتاج إلى حقن باهظة الثمن مثل الأنسولين، وأنا بمفردى، كنت أجد صعوبه كبيرة فى الحصول عليه لكن اليوم، أذهب مع زوجة أبنى إلى المستشفى ونحصل على العلاج بشكل أدمى غير ما كان يحدث فى الماضى".

وتابعت أنعام: "عندما كنت أذهب إلى المستشفى كنت أتكبد المشقة من وإلى مستشفى أبو قرقاص خاصة أننى أعيش بقرية منسافيس التابعة للمركز، من مواصلات ومجهود كبير كنت أشعر بالمعاناة وأنا أمسك بنجلى المريض ثم الانتظار وأنا فى هذا العمر، وفى بعض الأحيان كنا نذهب ونعود دون الحصول على الدواء ولكن اليوم وبعد مبادرات الصحة وخاصة فى الأمراض المزمنة، أصبحت الأمور أكثر سهولة وأستطيع الحصول على الدواء المتوفر بشكل كبير".


المبادرات الرئاسية

مبادرات الصحة

حياة كريمة

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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