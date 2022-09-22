أسماء وفيات ومصابى حادث تصادم 3 سيارات ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

ارتفعت أعداد حالات الوفاة والإصابة بحادث تصادم سيارتين ميكروباص وثالثة سيارة أجرة على محور 30 يونيو بمدخل الحي الإماراتي جنوب بورسعيد، اليوم الخميس، إلى حالتي وفاة و22 مصابًا.

استقبل مستشفى السلام المصابين : أحمد محمد صلاح 20 سنه، أمانى محمد شلاطة 40 سنه، إيناس محمد شلاطة 47 سنه، تامر حسن صالح، منيرة السيد حامد 44 سنه، نجلاء حمدى محمد 20 سنه، رنا حمدى محمد 10 سنوات.

كما استقبل مستشفى الزهور 13 مصاب وجثتين وهم : أمنية محمد محمد شلاطة 52 سنة، أمانى محمد شلاطة 42سنة، إيناس محمد محمد شلاطة 42 سنة، يوسف محمد رزق 20 سنة، عبده السيد إبراهيم عياد 40 سنة، صلاح إسلام صلاح 6 سنوات، نجوى نصر محمد 40 سنة، أحمد موسى عاشور 39 سنة، جودى إسلام صلاح سنتين، أحمد حسين العنانى 42 سنة، فريدة أحمد محمد 42 سنة، محمود المغاورى محمد 45 سنة، وجميع الحالات السابق ذكرها حالتها العامة مستقرة.

كما استقبل المستشفى مصابا مجهول الهوية، يعانى من نزيف بالمخ، وأميرة أحمد حسين 20 سنه، جثة هامدة، أسماء محمد محمد شلاطة 20 سنه، جثة هامدة.

وتحُرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الاسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.