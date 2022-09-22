أساقفة إيطاليا يوصون بالالتزام بخفض فواتير الطاقة وعدم الاستسلام للغضب

فاطمة شوقى

أعرب الأساقفة الإيطاليون عن القلق بشأن ارتفاع أسعار الفواتير والأزمات المختلفة الجارية، ولكن رددوا دعوة إلى الالتزام بهذه الفواتير الخاصة بالطاقة وعدم الاستسلام للغضب .

وقال الأساقفة الإيطاليون في رسالة من الجمعية الدائمة لمجلس الأساقفة الايطاليين في الدورة الخريفية الملتئمة بمدينة ماتيرا إنه لابد من الإلتزام بتوفير الطاقة دون الاستسلام للغضب حيث أن الأمر يعتمد علينا: فدعونا نلزم أنفسنا".

وأشار الأساقفة إلى أن "هذه الرسالة نوجهها لأنفسنا ومجتمعاتنا وإلى جميع النساء والرجال في إيطاليا، حيث إننا نمر بمرحلة حساسة ومعقدة بشكل خاص من تاريخنا: كلماتنا ليست مجرد تشجيع للمضي قدما على الرغم من كل شيء، بل دعوة للتجرؤ بأمل"، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وأشار الأساقفة إلى أن "الحرب والوباء والأزمة البيئية والاقتصادية والزيادة العامة في التكاليف والفواتير الباهظة، كلها أمور تؤلمنا بشدة وتقلقنا".

وشدد الأساقفة على أنه "لا يمكننا التعود على رؤية الحياة تُداس مطلقاً، نداءنا مدفوع أولاً وقبل كل شيء بإيماننا واليقين بأن إنجيل المسيح لا يزال بشرى سارة للجميع. نحن نهتم بمستقبل كل شخص، ونعمل جميعًا معًا حتى لا نستسلم للتشاؤم والغضب".

وخلصت الرسالة الى التساؤل: "هل نريد أن نكون متفرجين أم أبطال المستقبل؟ إيطاليا بحاجة إلى التزام الجميع، مسؤوليتهم ومشاركتهم. إنها تبحث عن إجابات على مشاكل يومية عديدة".