أزمة "وثائق مارالاجو" مستمرة.. ترامب: الرؤساء يمكنهم رفع السرية بـ"التفكير عن بعد"

كتبت: نهال أبو السعود

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مقابلة جديدة أن الرؤساء ليسوا مضطرين للخضوع لعملية رسمية لرفع السرية عن الوثائق ويمكنهم القيام بذلك "حتى من خلال التفكير في الأمر".

جاءت تعليقات ترامب حيث جادل مرارًا وتكرارًا بأنه رفع السرية عن الوثائق التي أخذها معه إلى منزله في فلوريدا بعد مغادرته البيت الأبيض في عام 2021 وسط تحقيق وزارة العدل في تعامله مع المواد السرية.

قال ترامب خلال مقابلة مع فوكس نيوز: "ليس من الضروري أن تكون هناك عملية ، كما أفهمها إذا كنت رئيسًا للولايات المتحدة ، فيمكنك رفع السرية فقط بالقول لقد تم رفع السرية حتى من خلال التفكير في الأمر فقط عن بعد".

وأضاف: "يمكن أن تكون هناك عملية ، لكن لا يجب أن تكون كذلك. أنت الرئيس. أنت تتخذ هذا القرار. لذلك عندما ترسله ، يتم رفع السرية عنه رفعت السرية عن كل شيء."

ووفقا للتقرير، على الرغم من أن الرؤساء يتمتعون بسلطة واسعة لرفع السرية عن السجلات ، فإن القيام بذلك يطلق سلسلة من الأحداث ، حيث يتعين على وكالات الاستخبارات التي تدير مثل هذه السجلات اتخاذ خطوات إضافية.

أصر ترامب وبعض حلفائه على أن الرئيس السابق رفع السرية عن جميع الوثائق التي أخذها معه عند مغادرته البيت الأبيض، بعد ان فتش مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في منزله الشهر الماضي وعثر على عشرات الوثائق السرية هناك.

أشار محامو ترامب في ملف الأسبوع الماضي مرارًا وتكرارًا إلى أن لديه سلطة رفع السرية عن السجلات ، لكنهم لم يصلوا إلى حد القول إنه فعل ذلك بالفعل على الرغم من إعلان الرئيس السابق العذر لمدة شهر، وردت وزارة العدل بالإشارة إلى أن الفريق القانوني لترامب كان يلمح ، ولكن لم يؤكد بشكل كامل ، أن ترامب رفع السرية عن الوثائق.