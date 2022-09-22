أرقام تبرز تطوير المستشفيات والتأمين الصحى الشامل.. إنفوجراف

أكدت وزارة الصحة والسكان أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالقطاع الصحى، مشيرة إلى أنها توفر كل مقومات العلاج للمواطن وتدعم جميع عناصر المنظومة الصحية، موضحة أنه تم تطوير ورفع كفاءة 1139 مستشفى بقيمة 27 مليارا و561 مليون جنيه.

وحسب بيانات وزارة الصحة والسكان تم إنشاء 51 مستشفى و310 وحدات ومراكز بتكلفة 22 مليارا و133 مليون جنيه، ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظات المرحلة الأولى، كما تم تطوير مرفق الإسعاف من خلال 84 مشروعا بتكلفة 4 مليارات و159 مليون جنيه.