أرقام تبرز تطوير المستشفيات والتأمين الصحى الشامل.. إنفوجراف

أكدت وزارة الصحة والسكان أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالقطاع الصحى، مشيرة إلى أنها توفر كل مقومات العلاج للمواطن وتدعم جميع عناصر المنظومة الصحية، موضحة أنه تم تطوير ورفع كفاءة 1139 مستشفى بقيمة 27 مليارا و561 مليون جنيه.
وحسب بيانات وزارة الصحة والسكان تم إنشاء 51 مستشفى و310 وحدات ومراكز بتكلفة 22 مليارا و133 مليون جنيه، ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظات المرحلة الأولى، كما تم تطوير مرفق الإسعاف من خلال 84 مشروعا بتكلفة 4 مليارات و159 مليون جنيه.
27 مليارا و561 مليون جنيه قيمة تطوير ورفع كفاءة 1139 مستشفى
22 مليارا و133 مليون جنيه تكلفة إنشاء 51 مستشفى و310 وحدات ومراكز
4 مليارات و159 مليون جنيه تكلفة تطوير مرفق الإسعاف من خلال 84 مشروعا
5.99 مليار جنيه تكلفة المشاريع الخاصة بمبادرات الصحة العامة
2.1 مليار جنيه تكلفة توفير مخزون استراتيجى من واللقاحات والأمصال
423 مليون جنيه تكلفة مشروع مشتقات البلازما
438 مليون جنيه تكلفة تطوير ورفع كفاءة نحو 153 مستشفى حميات وصدر خلال جائحة كورونا
4.5 مليار جنيه تكلفة تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة 30 مستشفى نموذجى وافتتاح 11 مستشفى
المصدر: بيانات وزارة الصحة والسكان
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