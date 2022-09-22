أخبار مصر.. وفاة الفنان هشام سليم وتشييع الجنازة عصر اليوم من مسجد الشرطة

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، وفاة الفنان هشام سليم وتشييع الجنازة عصر اليوم من مسجد الشرطة، حيث أعلن الدكتور أشرف زكى وفاة الفنان الكبير هشام سليم عن عمر 64 عاما، ومن المقرر أن تشيع الجنازة من مسجد الشرطة الشيخ زايد بعد صلاة عصر اليوم، وذلك بعد صراعه مع مرض السرطان.





وفاة الفنان هشام سليم وتشييع الجنازة عصر اليوم من مسجد الشرطة



أعلن الدكتور أشرف زكى وفاة الفنان الكبير هشام سليم عن عمر 64 عاما، ومن المقرر أن تشيع الجنازة من مسجد الشرطة الشيخ زايد بعد صلاة عصر اليوم، وذلك بعد صراعه مع مرض السرطان.





كرم جبر: مصر ستبقى مدافعا عن قضايا أمتها وأولها القضية الفلسطينية



قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر إن هناك تحديات كبيرة تستدعي اقصى درجات التنسيق، مشددا على أن مصر ستبقى مدافعا عن قضايا امتها وأولها القضية الفلسطينية.





اعتماد حركة رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية.. تجديد ندب 26 قاضيا



وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض، بجلسة المنعقدة أمس الأربعاء، على الحركة القضائية لندب وتجديد ندب رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية وذلك خلال العام القضائي الجديد 2023.





سعر الدولار يترقب قرار البنك المركزى بشأن سعر الفائدة.. ويسجل 19.43 جنيه



يترقب السوق المصري قرار البنك المركزي المصرى مساء اليوم الخميس بشأن سعر الفائدة، والذي من المقرر الإعلان عنه مساء اليوم، والمتوقع قيام المركزي المصرى برفع سعر الفائدة، تماشيا مع قرار البنك الفيدرالي الأمريكى برفع الفائدة على الدولار، لدعم الجنيه المصري الذي يعانى مثل باقي العملات العالمية من استمرار ارتفاع قيمة الدولار.





يسرا تنعى هشام سليم: أخويا وحبيبي وصديق عمرى والسند فى ذمة الله



نعت النجمة يسرا، النجم هشام سليم، شقيق زوجها خالد سليم، الذى رحل عن عالمنا، صباح اليوم بعد صراع مع السرطان، بكلمات مؤثرة، وكتبت يسرا عبر حسابها على إنستجرام:"أخويا وحبيبي وصديق عمري والسند في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون فضلا وليس أمرا برجاء الدعاء لهشام و قراءة الفاتحة".





السكة الحديد تفتح باب الاشتراكات لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات السبت



أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد، عن اتاحة استخراج اشتراكات مخفضة بأسعار رمزية على القطارات (تحيا مصر) بمختلف الخطوط لأبنائنا من طلاب المدارس والمعاهد والجامعات وذلك من خلال التوجه الى مكاتب الإشتراكات المنتشرة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية اعتبارا من يوم السبت الموافق 24 / 9 / 2022





مران الأهلي.. انتظام سافيو.. وجلسة كولر مع اللاعبين



استأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية بدون راحة عقب الفوز على بتروجت وديا أمس الأربعاء بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريق على ملعب الأهلي والسلام، ضمن التحضير لمنافسات الموسم الجديد.





الخزانة العامة: تصميم العملة الجديدة المتداول لـ "2 جنيه" فوتوشوب مفبرك



أكد اللواء حسام خضر رئيس مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، أن التصميم المتداول ببعض مواقع التواصل الاجتماعي للعملة الجديدة فئة «2جنيه» المكتوب فيه باللغة الإنجليزية ما يعني أنها جنيه واحد، مجرد «فوتوشوب» مفبرك ولا يمت للحقيقة أو الواقع بأي صلة.





موعد مباراة الزمالك وإيليكت التشادى فى دورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة



يخوض فريق الزمالك مواجهة مهمة الأحد المقبل، عندما يلتقى إيليكت التشادى على استاد القاهرة الدولى، فى إياب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا.





دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول الأحد المقبل بعد صلاة المغرب



تستطلع دار الإفتاء المصرية، الأحد المقبل، هلال شهر ربيع الأول "الأنور"، الموافق 29 من شهر صفر الموافق 25 سبتمبر، وسيتم إعلان بداية الشهر الكريم بعد صلاة المغرب بنصف ساعة تقريبًا.





7 خطوات فقط لاستخراج وثيقة زواج إلكترونيا خلال 3 أيام.. تعرف عليهم



حرصت أجهزة وزارة الداخلية على تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين، وسعت إلى مواكبة التطور التكنولوجى الهائل، والاتجاه نحو التحول الرقمى فى مختلف المنشآت والأجهزة التابعة لها، وذلك للتخفيف عن المواطنين، وتقديم الخدمات الأمنية لهم بسهولة ويسر ووقت أقل.





لوحات معدنية مميزة.. مزاد إلكترونى لأفضل أرقام سيارات أبرزها "ر ي س - 7".. صور



أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية المزايدة على لوحات معدنية مميزة للسيارات، ويتم فتح باب المزايدة بصفة يومية مع تحديد أيام محددة للقيام بغلق باب المزايدة وتحديد الفائز باللوحة المعدنية، ويتم التنافس حاليا على مجموعة من اللوحات





هشام سليم فى آخر كلماته عن المرض: كل اللى يجيبه ربنا كويس



رحل الفنان الكبير هشام سليم عن عالمنا صباح اليوم الخميس عن عمر ناهز 64 عاما، بعد صراع مع المرض، حيث شهدت الأشهر الأخيرة تدهورا فى حالته الصحية وقراره الانعزال بعيداً عن الوسط الفنى والإعلامى، فلم يستطع أحد التواصل معه للاطمئنان على حالته، حتى نقابة الممثلين برئاسة أشرف زكى الذى أكد عدم قدرته على التواصل معه.





القضاء الأمريكى يقبل طلب "العدل" للاطلاع على "وثائق ترامب"



وافقت هيئة محكمة الاستئناف المكونة من ثلاثة قضاة على طلب وزارة العدل الامريكية بمواصلة مراجعتها للوثائق السرية التي تم مصادرتها خلال مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، كجزء من تحقيقات الوكالة في سوء تعامل الرئيس السابق مع المعلومات.





ودع الحر إن الصيف يرتحل.. اليوم آخر أيام الصيف وغدا بدء فصل الخريف



يطوى الوطن العربي والنصف الشمالى للكُرة الأرضيّة صفحة فصل الصيف فلكيًا مع نهاية اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 ،بعد أن أستمر 93 يوماً استعدادا لحدوث الاعتدال الخريفى وبداية فصل الخريف يوم غدٍ الجمعة.