أخبار البورصة اليوم الخميس 22-9-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 22-9-2022، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 580 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 687.401 مليار جنيه



إيقاف تداول 5 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، بي أي جي للتجارة والاستثمار، المصرية لنظم التعليم الحديثة، راية القابضة للاستثمارات المالية.



البورصة تربح 580 مليون جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 580 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 687.401 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 398.8 مليون ورقة مالية بقيمة 821.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 40.3 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.62% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7%، والعرب على 7.38%، واستحوذت المؤسسات على 20.11% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.88%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 2.8 مليون جنيه، 73 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 46.5 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 316 ألف جنيه، 25.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 9933 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1900 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 12213 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 4019 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 2192 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3127 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 3447 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1208 نقطة.

وصعدت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 65 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.



لجنة القيد قررت لجنة القيد بالبورصة، توقيع التزام مالي على شركة مصر للألومنيوم بقيمة 25 ألف جنيه، وذلك في ضوء مخالفة الشركة لأحكام المادة 28 والمادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وتوقيع التزام مالي بقيمة 10 آلاف جنيه على شركة أوراسكوم المالية القابضة وذلك في ضوء مخالفة الشركة لأحكام المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 68 من الإجراءات من التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.



أسهم خزينة وأعلنت شركتا بالم هيلز للتعمير، والكابلات الكهربائية المصرية شراء الأولى 1.4 مليون سهم خلال جلسة أمس الأربعاء، والتي تمثل نسبة 0.04% من أسهم الشركة، وشراء الثانية 100 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.63%.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 1500 سهم، 8500 سهم، مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 5 آلاف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي 1.9 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، العربية لحليج الأقطان، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 127 ألف سهم، 100 ألف سهم، 20 ألف سهم، 80 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، المصرية للمنتجعات السياحية، راية لخدمات مراكز الاتصالات 77.4 ألف سهم، 114.3 ألف سهم، 100 ألف سهم، 370 ألف سهم، على التوالي.

وأعلنت الشركة العربية لحليج الأقطان، شراء المساهم بيت الخبرة للتأجير التمويلي-تكنوليس، عدد 2.25 مليون سهم بسعر 2.608 جنيه بقيمة إجمالية 5.9 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 1.439% إلى 2.288%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة وول ستريت لتداول الأوراق المالية.

وأعلنت شركة مصر للفنادق، شراء المساهم عبد الله خالد عبد الله عدد 114.3 ألف سهم بسعر 29.68 جنيه بقيمة إجمالية 3.4 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 2.308% إلى 2.597%، وتم تنفيذ الصفة من خلال شركة عربية اون لاين.



باندا قالت الشركة العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، إن مجلس الإدارة كلف بدراسة البدائل للتغلب على مشكلة نقص الخامات والحد من أثرها على الإنتاج، وذلك بالتركيز على التصدير قدر الإمكان لتوفير جزء من النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الخامات، ودراسة أثر ذلك على المبيعات المحلية للتقليل من حدة الأثر المالي على الشركة.