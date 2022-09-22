اليوم السابع
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أبو الغيط يلتقى عميد الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد

الخميس، 22 سبتمبر 2022 10:19 ص
أبو الغيط يلتقى عميد الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد أبو الغيط
بيشوى رمزى

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التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط،  توماس ستلزر عميد الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، و ذلك على هامش مشاركته فى أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.
 
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط أثنى على الدور الذي تقوم به الأكاديمية في مجابهة الأعمال الإجرامية التي تؤثر على الجوانب السياسية و الاقتصادية والأخلاقية في كافة دول العالم، و تهدد قيم العدالة و النزاهة في المجتمعات.
 
واستمع الأمين العام إلى العرض الذي قدمه السيد ستلزر بشأن مستجدات جهود الأكاديمية والبرامج التي تقدمها لبناء قدرات المسؤولين عن ملفات مكافحة الفساد في الدول، و كذا مبادرات التعاون مع عدد من الدول العربية. وفي هذا الصدد، أشار ابو الغيط إلى حرص الجامعة العربية على تعزيز التعاون مع الأكاديمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز قدرات الدول العربية ودعم كوادرها في هذا الشأن.
 
كما إلتقى الأمين العام ميجيل موراثينوس الممثل الأعلى لبرنامج الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الصعيد الدولي، وكذا الجهود الدولية لتعزيز الحوار بين الحضارات والتصدي لخطاب الكراهية وكافة مظاهر الإقصاء والتمييز.
 
ونقل رشدي عن أبو الغيط تأكيده لموراثينوس على موقف الجامعة الثابت تجاه قضايا احترام المقدسات و العقائد ونشر قيم التسامح والتعايش، مؤكدا في هذا السياق على الأهمية التي توليها الجامعة العربية للتوصل إلى حل نهائي وعادل يضمن للفلسطينيين حقهم في إقامة دولتهم، وأضاف أن حل تلك القضية سيسهم بلا شك في تعزيز الحوار العالمي و يخدم قضايا التعايش.

الجامعة العربية

أحمد ابو الغيط

الأمم المتحدة

الجمعية العامة للامم المتحدة

جامعة الدول العربية

أبو الغيط



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