اليوم السابع
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أبو الغيط يؤكد أهمية احترام المقدسات والعقائد لنشر التعايش والتسامح

الخميس، 22 سبتمبر 2022 04:10 ص
أبو الغيط يؤكد أهمية احترام المقدسات والعقائد لنشر التعايش والتسامح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
بيشوى رمزى

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إلتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالممثل الأعلى لبرنامج الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميجيل موارتينوس.
 
وأكد أبو الغيط على أهمية احترام المقدسات والعقائد كأساس لنشر التعايش والتسامح، معربا عن سعادته باللقاء.
 
وقال الامين العام على حسابه الرسمي بموقع تويتر "سعدت اليوم بلقاء صديقي ‎ميجيل موراتينوس، الممثل الأعلى لبرنامج ‎الأمم المتحدة لتحالف الحضارات.  تناولنا الأوضاع العالمية وضرورة التصدي لخطاب الكراهية. أكدت على أهمية إحترام المقدسات والعقائد كأساس لنشر التعايش والتسامح."

ابو الغيط

جامعه الدول العربيه

موارتينوس



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