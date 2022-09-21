262 مشروعا للمرأة وتغير المناخ يتقدمون للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

كتبت منال العيسوى

استقبلت المنصة الإلكترونية للمبادرة الوطنية ل لمشروعات الخضراء الذكية أكثر من 1500 مشروع حتى 1 سبتمبر الحالى ، اى قبل إغلاق باب التقديم ب6 ايام حيث أن تم فتح الباب للتقديم عبر الموقع الالكترونى من 21 أغسطس وحتى 7 سبتمبر .

حصلت اليوم السابع على الإحصائية المتعلقة بالعدد المتقدم للمشروعات التى وصل عددها 1500 مشروع اخضر بينهم و262 مشروعا للمرأة وتغير المناخ سواء مبادرات جمعيات أو مؤسسات تقودها سيدات متخصصة في مجال البيئة والمشروعات الخضراء الذكية المستدامة، بشرط أن تكون لها تأثيرات إيجابية على المجتمع فيما يخص مجالات المرأة والبيئة والمناخ، وأن يشمل عمل المبادرة الجمعية قصص نجاح قابلة للتكرار والتكيف والإستدامة ضمن السياق المحلي، وتعتمد وسائل عمل ذات تكلفة إقتصادیة منخفضة، كما يتم الإعتماد على التحول الرقمي "التكنولوجيا والتطبيقات الإليكترونية" والوسائل الصديقة للبيئة، إضافة لوجد بها على الأقل 50% نسبة السيدات المشاركات فى المبادرة، كما لابد أن تقوم بتنفيذ حملات تستهدف السيدات ودورهن في الإنتقال للإقتصاد الأخضر التي تمت ووثقت وجاري تعميمها، وقامت بالوصول إلى عدد كبير من السيدات من خلال جهودها وحملاتها، وان يتحقق بها إستدامة ومأسسة عمل المبادرة، وإستهداف احتياجات المرأة ذات الإعاقة، إضافة لتقديم برامج تعليمية عن موضوعات الإقتصاد الأخضر الذكي وإستخدام التكنولوجيا تستهدف السيدات.