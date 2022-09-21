2.5 مليون مليونير جديد فى أمريكا فى 2021.. و"CNN": الزيادة الأكبر فى دولة خلال قرن

كتبت: نهال أبو السعود

ارتفع عدد الأثرياء فى العالم بوتيرة سريعة العام الماضى، مدعوماً بالمكاسب التى تحققت فى سوق الأوراق المالية وأسعار المنازل وأصبح ما يصل إلى 5.2 مليون شخص من أصحاب الملايين الجدد العام الماضى، نصفهم تقريبًا فى الولايات المتحدة وحدها، وفقًا لتقرير للثروة نشرته شبكة سي ان ان.

وبحسب التقرير، هذه أكبر زيادة فى أعداد المليونير تسجل لأي دولة فى أى عام خلال هذا القرن مشيرا الى ان العدد الإجمالي للمليونيرات على مستوى العالم بلغ 62.5 مليون بنهاية عام 2021.

ووجد التقرير أن إجمالي الثروة العالمية بلغ 463.6 تريليون دولار في نهاية العام الماضي ، بزيادة 9.8%، ومما لا يثير الدهشة ، أن أكبر اقتصادين - الولايات المتحدة والصين - شهدتا أكبر مكاسب في ثروة الأسرة ، تليهما كندا والهند وأستراليا.

وقال إنه من المرجح أن تكون كل دولة مدعومة من الزيادات الكبيرة في الناتج الاقتصادي في عام 2021 ، إلى جانب النشاط في أسواق الإسكان أو الأسهم الخاصة بكل منهما.

وشهد عام 2020 انتكاسة تاريخية في الحرب ضد الفقر العالمي ، حيث ارتفع عدد أفقر دول العالم لأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا ، وفقًا للبنك الدولي وهو ما يتناقض مع أكثر الأشخاص حظًا في العالم.