اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 10:51 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

‫ الرى: إزالة 10 مخالفات على نهر النيل فى قنا والبحيرة

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 10:15 ص
‫ الرى: إزالة 10 مخالفات على نهر النيل فى قنا والبحيرة وزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع حماية النيل حملات لازالة التعديات على نهر النيل فى " قنا – البحيرة"، حيث تم إزالة 10 مخالفات على النهر، ليصل إجمالى ما تم إزالته حوالى 78 ألف و799 مخالفة منذ يناير 2015.

واستعرض قطاع حماية النيل موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، وتكليف قيادات القطاع فى المحافظات بالاستمرارفى بذل الجهد، والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات .

جدير بالذكر، أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها ومرتكبها وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل، وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة .

يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنهم مسئولين عن الإشراف ومتابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف وأيضًا لكافة الاستخدامات الأخرى منها مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.


وزارة الرى

نهر النيل

التعديات على النيل

مخالفات



الموضوعات المتعلقة

وزير الرى: تنفيذ قناطر ديروط الجديدة يخدم 1.50 مليون فدان فى 5 محافظات

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 11:04 ص

وزير الرى يشارك فى اجتماع التقييم المرحلى لمشروع تبطين الترع

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 05:32 م

تعرف على تفاصيل لقاء وزير الرى مع مدير المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 01:35 م

وزير الرى يلتقى مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائى لبحث سبل التعاون

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 09:49 ص

‫وزير الرى: التحديات المناخية تؤثر على مصر من أعالى النيل إلى البحر المتوسط

الأحد، 18 سبتمبر 2022 09:38 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة