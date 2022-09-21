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‬وزير قطاع الأعمال يبحث مع رئيس الجامعة الألمانية التعاون بالبحث العلمى والتدريب

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 01:37 م
‬وزير قطاع الأعمال يبحث مع رئيس الجامعة الألمانية التعاون بالبحث العلمى والتدريب
كتب عبد الحليم سالم

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التقى المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام مع الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، وذلك في إطار حرص وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية مهارات العاملين بالشركات التابعة ورفع كفاءتهم، والتعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية بما يسهم في النهوض بالصناعة الوطنية.
 
وناقش الاجتماع بحسب بيان الوزارة اليوم، فرص ومجالات التعاون الممكنة بين الوزارة والجامعة في عناصر التدريب الإداري والفني للعاملين بالشركات خاصة الصناعية، وذلك بحضور محمد حسونة مستشار وزير قطاع الأعمال العام للاستثمار والهيكلة، والدكتور محمد طه رئيس مركز التعليم المستمر بالجامعة الألمانية بالقاهرة، وفهد الحريري المشرف على مركز معلومات قطاع الأعمال العام.
 
وأكد الوزير على أهمية الاستثمار في الموارد البشرية وتنمية مهاراتها وتحسين استغلالها وتوظيفها بالشكل الأمثل لتحقيق صالح الشركات والعاملين بها، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توطين التكنولوجيا، وتعزيز استثماراتها في مجال الاقتصاد الأخضر، والشراكة مع القطاع الخاص بأشكال متعددة.
 
ومن جانبه، قدم رئيس الجامعة الألمانية عرضًا حول البرامج التدريبية للجامعة وسابق تعاونها مع شركات عالمية وأبرز البرامج التي تم تنفيذها بالتعاون مع جهات حكومية خاصة في مجال التطوير التكنولوجي، معربًا عن ترحيب الجامعة بالتعاون مع الوزارة وإتاحة ما لديها من إمكانات لدعم شركاتها التابعة في مختلف القطاعات الصناعية.
 
وتم الاتفاق خلال اللقاء على عقد جلسات مشتركة بين الوزارة والجامعة لتحديد أطر التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
 
 

شركات

قطاع الاعمال

الجامعة الالمانية

محمود عصمت

عمال قطاع الاعمال

التدريب



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