‎النيابة تحقق فى حادث تصادم 7 سيارات بطريق العجمى تسبب بإصابة 4 أشخاص

الإسكندريه أسماء على بدر

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول حادث تصادم بين 7 سيارات نقل وملاكى وأجرة بطريق العجمي المتجه إلى الكيلو 21 طريق "الإسكندرية - مطروح" الساحلي، والتسبب في إصابة 4 اشخاص، وتم نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج وسؤال المصابين حول الواقعة، والتحفظ علي كاميرات المراقبة لفحصها لبيان أسباب الحادث وحسر التلفيات.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين عدة سيارات بمفارق طريق العجمي المتجه إلى الكيلو 21، ووجود مصابين.

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من إدارة المرور رفقة سيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين تصادم 7 سيارات، بينهم سيارة نقل ثقيل بمقطورة محملة بالرمال، وأسفر الحادث عن إصابة 4 اشخاص وتم نقلهم الى المستشفى لتلقى العلاج وفتح الطريق لتسهيل الحركة المرورية وإزالة آثار الحادث، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، واخطرت النيابة التحقيقات.‎