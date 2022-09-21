اليوم السابع
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الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 03:53 م
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يوم علمى بكلية التمريض بجامعة القناة بعنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها"

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 03:39 م
يوم علمى بكلية التمريض بجامعة القناة بعنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها" دعوة اليوم العلمى بكلية التمريض جامعة قناة السويس
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أنه فى إطار خطة الجامعة نحو المشاركة بالقضايا المجتمعية الراهنة، وأبرزها قضية التغيرات المناخية، تنظم الجامعة سلسلة من الندوات والمؤتمرات الثقيفية للتوعية بقضية التغير المناخي وتأثيره على الفرد والمجتمع من قبل الخبراء والباحثين بالجامعة.
 
صرح الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا عقد يوم علمي بكلية التمريض تحت عنوان التغيرات المناخية وتأثيرها على الفرد والمجتمع، وذلك يوم الأحد القادم الموافق 25 سبتمبر بقاعة المؤتمرات بالكلية فى تمام الساعة التاسعة صباحاً.
 
وأضافت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض، أن الندوة تستهدف التخصصات التمريضية وغير التمريضية بالجامعة وخارجها للاستفادة بكل ما هو جديد بالتغييرات المناخية وتأثيرها علي الفرد والمجتمع.
 
يعقد اليوم العلمي بإشراف تنفيذي الدكتورة إيناس عبد الله وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور غنيم السيد غنيم مقرر اليوم.

الإسماعيلية

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التغيرات المناخية

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