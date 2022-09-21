وكيل "تعليم دمياط" يتفقد استعدادات مدارس كفر البطيخ لبدء العام الدراسى الجديد

دمياط معتز الشربيني

تفقد اليوم على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط عدة مدارس بإدارة كفر البطيخ التعليمية للاطمئنان على انتهاء الاستعدادات لبداية العام الدراسي الجديد، حيث تفقد "وكيل الوزارة" مدرسة كفر البطيخ تعليم الأساسى ومدرسة كفر البطيخ الثانوية ومدرسة كفر البطيخ الثانوية التجارية العسكرية، بحضور بكر عيد مدير الإدارة.

وتابع "عبد الرؤوف" جاهزية المدارس من حيث الاهتمام بنظافة العامة وأفنية المدارس وتجميلها، والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة وتوفير الكتب المدرسية، مؤكدا على تفعيل لائحة الانضباط المدرسي ومتابعة إلتزام المدارس بتنفيذها.

وفى نهاية الزيارة، أعرب عن امتنانه لمديرى المدارس والعاملين بها على الجهد المبذول بالمدارس للاستعداد للعام الدراسي الجديد.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد.