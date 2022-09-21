اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 03:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وكيل "تعليم الجيزة" تتفقد المدارس استعداد للعام الدراسى الجديد

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 02:09 م
وكيل "تعليم الجيزة" تتفقد المدارس استعداد للعام الدراسى الجديد مدارس الجيزة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقدت سمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مدرسة وجيه بغدادى الثانوية بنات والميدان الثانوية الصناعية للبنات والجيزة الفنية التجارية المشتركة للتأسيس العسكري ومحمد كريم الابتدائية التابعين لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، بحضور هالة كمال وكيل إدارة جنوب الجيزة التعليمية، وذلك بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.
 
واستهدفت الزيارة، الوقوف على مدى استعداد المدارس لاستقبال الطلاب للعام الدارسي الجديد والتأكد من وصول الكتب الدراسية وصيانة معامل الحاسب الآلى والورش والانتهاء من أعمال الصيانة والتجديد والتطوير للمدارس.
 
وفي ذات السياق، بدأت المديريات والإدارات التعليمية الاستعداد للعام الدراسي الجديد، حيث قامت المدارس بفرش الفصول وإجراء جميع أعمال الصيانة والإصلاحات، بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت قيادة أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أنه حرصا على توحيد مواعيد بدء العام الدراسي 2022 - 2023 بين جميع نوعيات المدارس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الأزهري، قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون موعد بدء العام الدراسي 2023/2022 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022.

تعليم

العام الدراسي الجديد

تعليم الجيزة

الجيزة

مدارس



الموضوعات المتعلقة

مدير تعليم المنوفية يتابع ميدانيا استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسى

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 01:24 م

محافظ أسوان يتفقد المدارس للاطمئنان على جاهزيتها قبل بدء العام الدراسى

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 12:53 م

التعليم تحظر استخدام العقاب البدنى والنفسى للطلاب بالمدارس

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 12:50 م

مدرستان وموزع كهرباء لخدمة مدينتى العاشر والقرين بالشرقية بتكلفة 52.2 مليون جنيه

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 12:13 م

تعليم مطروح: استبعاد مديرى مدرستين وإحالة لجنة الصحة للشئون القانونية لعدم الانضباط

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 11:06 ص

"التعليم" تعقد تدريبات لمعلمى المدارس الفنية لإكسابهم الجدارات اللازمة

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 10:54 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة