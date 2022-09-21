وكيل "تعليم الجيزة" تتفقد المدارس استعداد للعام الدراسى الجديد

كتبت - مرام محمد

تفقدت سمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم ب الجيزة ، مدرسة وجيه بغدادى الثانوية بنات والميدان الثانوية الصناعية للبنات والجيزة الفنية التجارية المشتركة للتأسيس العسكري ومحمد كريم الابتدائية التابعين لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، بحضور هالة كمال وكيل إدارة جنوب الجيزة التعليمية، وذلك بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

واستهدفت الزيارة، الوقوف على مدى استعداد المدارس لاستقبال الطلاب للعام الدارسي الجديد والتأكد من وصول الكتب الدراسية وصيانة معامل الحاسب الآلى والورش والانتهاء من أعمال الصيانة والتجديد والتطوير للمدارس.

وفي ذات السياق، بدأت المديريات والإدارات التعليمية الاستعداد للعام الدراسي الجديد، حيث قامت المدارس بفرش الفصول وإجراء جميع أعمال الصيانة والإصلاحات، بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت قيادة أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أنه حرصا على توحيد مواعيد بدء العام الدراسي 2022 - 2023 بين جميع نوعيات المدارس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الأزهري، قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون موعد بدء العام الدراسي 2023/2022 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022.