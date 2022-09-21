اليوم السابع
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الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 07:48 م
أكرم القصاص
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وصول 119 طائرة محملة بمواد إغاثة إلى باكستان لدعم ضحايا الفيضانات

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 07:04 م
وصول 119 طائرة محملة بمواد إغاثة إلى باكستان لدعم ضحايا الفيضانات فيضانات باكستان - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، وصول 119 طائرة محملة بمواد إغاثة ومساعدات من دول مختلفة لدعم المتضررين من الفياضات في باكستان.


وأضاف الوزارة - في بيان، نقلته وكالة الأنباء الباكستانية اليوم الأربعاء - أنه طائرات الإغاثة المحملة بالمساعدات لدعم ضحايا الفيضانات جاءت من: الإمارات العربية المتحدة والصين وقطر والمملكة الأردنية الهاشمية وفرنسا وأوزبكستان والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والمملكة المتحدة ونيبال واليونان والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، فضلاً عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة.


من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الباكستانية، بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها الدول المختلفة للشعب الباكستاني في هذا الوقت العصيب.


باكستان

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وزارة الخارجية الباكستانية

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